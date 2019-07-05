30 Ağustos Zafer Bayramı hazırlık toplantısı yapıldı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutlama programı hazırlık toplantısı, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Dumlupınar Kaymakamı Adulkerem Abbasoğlu Başkanlığında gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Daire Amirleri, Muhtarlar, İl Genel Meclis Üyeleri, Kütahya Muharip Gaziler Derneği Üyeleri ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda kutlama programı, kurum ve kuruluşlarca yapılması gereken görev ve hazırlıklarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Zafer haftasında yapılan etkinliklerin çeşitlendirilmesi ve programın bir güne değil hafta geneline yayılması yönünde değişiklikler yapılması gerektiğini ve böylelikle çalışmalarını yürüttüğümüz Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım faaliyetlerinin daha verimli olacağını düşünüyorum"ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA