30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Fener alayından drone görüntüleri Bayrakları ve meşaleleriyle alaya katılanlardan detaylar Vatandaşların alana HES koduyla alınması ANTALYA - Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Fener alayından drone görüntüleri

Bayrakları ve meşaleleriyle alaya katılanlardan detaylar

Vatandaşların alana HES koduyla alınması ANTALYA - Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Konyaaltı varyantında başlayan alayda, vatandaşlar ellerin bayrak ve meşaleler taşıyarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar marşlar ve şarkılar eşliğinde yürüdü.

Dev Türk bayrağı ve Atatürk posterinin de taşındığı fener alayının düzenlendiği alana vatandaşlar HES koduyla alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş