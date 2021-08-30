30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'inci yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'inci yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de coşkuyla kutlandı.

Koronavirüs salgını sebebiyle alınan genel ve yerel tedbirler çerçevesinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak Anıt Park'ta gerçekleştirilen kutlama törenine Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Garnizon Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Yavuz Çankaya, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Serkan Özalp, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Baro Başkanı Avukat Sabri Erhendekçi, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Mustafa Güder, daire müdürleri, Siyasi Parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bolu Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığının çelenklerinin sıra ile Atatürk Anıtı'na konulmasının ardından Saygı Duruş'unda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

VALİLİK MAKAMINDA TEBRİKLER KABUL EDİLDİ

Anıt Park'ta düzenlenen törenin ardından Valilik Makamında Bolu Valisi Ahmet Ümit, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Yavuz Çankaya ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından tebrikler kabul edildi.

Kaynak: Habermetre

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