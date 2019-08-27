30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu 41 Burda'da yaşanacak

27.08.2019 12:23

Kocaeli'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu 41 Burda AVM'de düzenlenecek etkinliklerle yaşanacak.



Kocaeli'nin izmit ilçesinde bulunan 41 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bando takımı gösterisi ile kutlayacak. 30 Ağustos Cuma günü tüm ziyaretçilerine Türk bayrakları dağıtacak olan 41 Burda AVM, saat 18.00'de gerçekleştirilecek bando gösterisi eşliğinde büyük zaferin 97. yılını coşku dolu heyecanla kutlayacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA