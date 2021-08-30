30 Ağustos Zafer Bayramı Bitlis'te Törenle Kutlandı
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30 Ağustos Zafer Bayramı Bitlis'te Törenle Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Bitlis'te Törenle Kutlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Gökmeydanda çelenk sunma töreni yapıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Gökmeydanda çelenk sunma töreni yapıldı. Valilik çelengi Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Belediyesi çelengi ise Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş tarafından sunuldu.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam eden 30 Ağustos Zafer Bayramı Töreninde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmanın ardından şiirler ve kompozisyonlar okundu. Daha sonra Vali Oktay Çağatay, makamında tebrikleri kabul etti.

Çelenk sunma törenine Vali Oktay Çağatay ile birlikte, protokol üyeleri, kurum amirleri, Şehit aileleri, Gaziler, asker ve polisler ile birlikte, öğrenciler ve vatandaşlarımız katıldı.

Kaynak: Habermetre

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