30 Ağustos Zafer Bayramı 99. Yılı Selçuk'ta Coşkuyla Kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı 99. Yılı Selçuk'ta Coşkuyla Kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı 99. Yılı Selçuk'ta Coşkuyla Kutlandı. Selçuk Kaymakamlığı tarafındanSelçuk Atatürk Anıtında düzenlenen 30 Ağustos törenlerine ; Kaymakamımız Sayın Ekrem İnci, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Çekçeki, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Hakan ÖZGÜL, Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kiraz, İlçe Sağlık Müdürü İsmail Yalçın, Nüfus Müdürü Meral Özçer, Yazı İşleri Müdürü Mehmet Veysel Badem, Siyasi Parti Temsilcileri, Daire Amirleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ile pandemi dolayısıyla sınırlı sayıda vatandaş katıldı. Selçuk Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtına sunumuyla başlayan tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Edebiyat Öğretmeni Sevda ÇAKIROĞLU yaptı. Program Selçuk Şehit Erol OLÇOK Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Caner ÖZ tarafından Şehit Asker isimli şiiri okuması ile devam etti. Kutlama programı, daha sonra Selçuk Şehitliğinde protokol üyelerinin şehitlerimizin kabirlerine karanfil bırakarak duaların edilmesiyle sona erdi. Resmi program sonrası Sayın Kaymakamımız ve beraberindekiler Çamlık Mahallesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı ve ilk meclisin kurucularından olan Gazi Molla Ahmet Büyükdağlı'nın mezarını ziyaret ederek dua etti.

Kaynak: Habermetre