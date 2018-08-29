30 Ağustos Zafer Bayramı 96. Yılı Sergisi" - İstanbul

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Sakarya Meydan Muharebesi ile kurtuluş savaşının taçlandırıldığını ancak hala bu coğrafyada kurtuluş mücadelesi verildiğini belirterek, "Şimdi de ekonomik saldırıya geçtiler. Milletin bu saldırının da amacının ne olduğunu ve nereden geldiğini basireti ve ferasetiyle fark etti ve tavrını belirledi." dedi.

Beyoğlu Belediyesince Harbiye Askeri Müzesi'nin katkılarıyla hazırlanan "30 Ağustos Zafer Bayramı 96. Yılı Sergisi"nin açılışında Şahin, ağustos ayının Türk milleti için zafer ayı olduğunu vurgulayarak, Türk milletinin önemli imtihanlardan geçtiğini hatırlattı.

"İşte en son 15 Temmuz'u birlikte yaşadık." diyen Şahin, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle, zenginiyle fakiriyle herkesin sokağa çıkıp milletin bekası için canı dahil hiçbir şeyini esirgemediğini anlattı.

Şahin, şöyle devam etti:

"Sakarya Meydan Muharebesi ile Kurtuluş Savaşımızı taçlandırdık ama hala bu coğrafyada kurtuluş mücadelesi veriyoruz. Zaman zaman o gün başaramayanların tekrar nüksetmesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bunu her anlamda yapıyorlar. Bunu savaşla, iç karışıkla, terörle yapıyorlar. En son darbe ile yapmaya çalıştılar başaramadılar. Şimdi de ekonomik saldırıya geçtiler. Allah'a şükür bu milletin mayası sağlam, bu millet, bu saldırının da amacının ne olduğunu ve nereden geldiğini basireti ve ferasetiyle fark etti ve tavrını belirledi. Bu saldırıyı da bertaraf etti. Bundan sonra olmayacak mı? Tabii ki bu tür saldırılar bu ülkeye yapılmaya devam edilecek en azından niyetlenilecektir. Bu millet şunu açıkça ortaya koymuştur. 'Bu Anadolu'da bu milletle oyun oynamayın.' Bu millet dostuna vefalıdır ama düşmanlık yaparsanız da karşılığını en sert şekilde bulursunuz."

Vali Şahin, sözlerini, "Hiçbir zaman bu millet bayraksız, devletsiz kalmadı bundan sonra da kalmaya niyeti yoktur. Bütün dost düşman bunu böyle bilirse, bu coğrafya da hesabını ona göre yapar. Bizim tavsiyemiz bu milletin dostluğuna talip olsunlar, başkaca da bir şeye niyetlenmesinler." diye tamamladı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da 30 Ağustos Zaferini Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının zor şartlar altında elde ettiğini ifade ederek, serginin de 30 Ağustos'ta ortaya konulan büyük fedakarlık destanının anlaşılması için hazırlandığını söyledi.

Demircan, 30 Ağustos'un, 19. yüzyılın başından itibaren milletin başına bela olan şer odaklarının yürüttüğü saldırılara Türk milletinin verdiği bir cevap olduğunu aktararak, "Biz bu sergide, bu bayram atmosferinde bu başarının sadece milletimiz için değil bütün mazlumlar için de anlamını idrak ediyoruz. 30 Ağustos'ta bizim için fedakarlığın en asil derecesini sergileyen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını bütün şehit ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Şahin ve Demircan serginin açılışını yaparak, fotoğrafları inceledi.