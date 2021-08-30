30 Ağustos Zafer Bayramı
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30 Ağustos Zafer Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve AK Parti Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Mustafa Açıkgöz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve AK Parti Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Mustafa Açıkgöz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Becel, mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin önemli bir askeri başarı olmasının yanında Türk milletinin yüksek karakterinin, sarsılmaz azminin, güçlü birlik ve beraberliğinin unutulmaz sembolü olduğunu belirtti.

Türk milletinin, 99 yıl önce olduğu gibi bugün de bağımsızlığını, bütünlüğünü, kalkınmasını, huzurunu ve güvenliğini hedef alanları, cesaret ve kararlılığıyla bertaraf etmeye devam ettiğini kaydeden Becel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Zor şartlar ve her türlü imkansızlıklara rağmen Mustafa Kemal'in önderliğinde aziz milletimizin azim ve kararlılığı ile kazanılan zaferlerin ardından Kurtuluş Savaşımız 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile taçlandırılmıştır. 30 Ağustos, aziz milletimizin istiklal ve istikbali için yekvücut mücadele ettiği, birlik, beraberlik ve iman gücüyle aşamayacağı engel olmadığını tüm dünyaya güçlü bir şekilde haykırdığı günün adıdır."

Milletvekili Açıkgöz ise 30 Ağustos'un, kahraman Türk milletinin tarihe kahramanlık destanlarından bir yenisini eklediği gün olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitler ve fedakar gazileri minnetle andığını kaydeden Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Milli birlik ve beraberlik içerisinde, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Hedef 2023' diyerek yürüdüğümüz kutlu yolda milletimizle el ele gönül gönüle yürümeye, 2053, 2071 hedeflerimize de güçlü adımlar atmaya devam ediyoruz. Kahraman milletimiz, istiklaline, istikbaline ve mazlumlara sahip çıkmaya ilelebet devam edecektir. Yakın coğrafyamızdan uzak coğrafyalara kadar mazlumların gür sesi, masumların umudu olmaya devam edeceğiz. Bizim medeniyetimiz, inşa ve ihya medeniyetidir. Toprağı şehadetle ve emekle yoğrulan kutsal vatanımızı ve yüce değerlerimizi yükseltme çabamız, dünkünden daha fazla kararlılıkla, azimle devam ediyor. Güçlü Türkiye, gelecek nesillerimize bırakacağımız en büyük mirasımızdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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