30 Ağustos Zafer Bayramı
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30 Ağustos Zafer Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı
Anadolu Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'ın Özalp ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Van'ın Özalp ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Kaymakamlık önünde Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmayla son bulan törenin ardından şehitlerin kabirleri ziyaret edildi, dua edildi.

Törene, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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