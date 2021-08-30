30 Ağustos Zafer Bayramı
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30 Ağustos Zafer Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'ın Erciş ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Van'ın Erciş ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Kaymakamlık önünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen tören Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun tebrikleri kabul etmesiyle son buldu.

Törenin ardından Mehmetbeyoğlu, beraberinde protokol üyeleri ile şehit ailelerini ziyaret etti.

Törene, Garnizon Komutanı Albay Murat Kandur, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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