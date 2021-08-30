30 Ağustos Zafer Bayramı
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30 Ağustos Zafer Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı
Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akbıyık, mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin milletin varoluş iradesini kıracak hiçbir gücün olmadığının tüm dünyaya bir kez daha gösterildiği bir zafer olduğunu belirtti.

Bu zaferi 99. yıl dönümünde bayram olarak kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşadıklarını kaydeden Akbıyık, şu ifadeleri kullandı:

"30 Ağustos 1922 tarihi Türk Milleti'nin yeniden dirilişidir. Milletin makus talihinin değiştiği şaha kalktığı tarihtir. Türk milletinin, her karışında bedel ödediği, merhum Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'ndaki 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda' dizelerine ilham olan bu topraklarda, nice fedakarlıklarla verdiği İstiklal Mücadelesi'nin ardından zaferle taçlandırdığı 30 Ağustos tarihi, kahraman ordumuzun ve aziz milletimizin şanlı mazisine altın harflerle yazılan bir destan günüdür. 30 Ağustos Zaferi, önemli bir askeri başarı olmanın yanında, milletimizin sarsılmaz azminin, sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kahramanlığının da unutulmaz sembolüdür. Bugün bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke konumunda olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bu zaferi, gurur ve coşku ile yaşamamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını sonsuz saygı ve şükranla anıyorum."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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