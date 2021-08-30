30 Ağustos Zafer Bayramı

Keban ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenle kutlandı.

Keban ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenle kutlandı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törene, Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Keban Cumhuriyet Savcısı Melike Koktay, kurum ve daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Keban İlçe Jandarma Komutanlığı personeli Astsubay Çavuş Hakan Şenpınar günün anlam ve önemine ilişkin konuştu.

Daha sonra Kaymakam Akbulut, makamında tebrikleri kabul etti.

Bu arada, Değirmenbaşı Mahallesi ve Ulupınar köyünde bulunan şehitlerin kabirleri ziyaret edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan