30 Ağustos Zafer Bayramı
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30 Ağustos Zafer Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı
Habermetre - Haberler | Toplum

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının birer temsilcisinin katılımı ile Dörtyol ilçemizde düzenlenen törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının birer temsilcisinin katılımı ile Dörtyol ilçemizde düzenlenen törenle kutlandı. Kutlamalar; Kaymakam Ali Murat Kayhan'ın Kaymakamlık çelengini, Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in ise Belediye Başkanlığı çelengini Atatürk Anıta koyması ile başladı. Yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Per. Asb. Üçvş. Tuğba Şekercioğlu tarafından Günün anlam ve önemi belirtir konuşma yapıldı. Yapılan konuşmada; 30 Ağustos'un Anadolu'daki yüzyıllardır Türk varlığına kutsal topraklarına göz dikenlerin umutlarının söndürüldüğü, milli bir devletin temellerinin atıldığı, Anadolu'nun bağrından çıkan Türk milletinin şahlandığı, Türk tarihinin altın harflerle yeniden yazıldığı gün olduğu vurgulandı. Çelenk sunma töreninin ardından, törenler sona erdi. Törenlere Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Daren Özkol' un yanı sıra Siyasi Parti Başkanları ve STK lardan da bire temsilci katıldı.

Kaynak: Habermetre

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