30 Ağustos Zafer Bayramı
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30 Ağustos Zafer Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaplan - Haberler | Güncel

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz mesajında, Türk milletinin tarihte eşi görülmemiş bir mücadele sergilediği Kurtuluş Savaşı'nı sonlandıran 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümünü kutlamanın heyecanı ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Yılmaz, "Gazi Mustafa Kemal önderliğinde kazanılan zaferin bu anlamlı yıl dönümünde bu büyük gün vesilesiyle halkımızın bayramını tebrik ediyor, gazilerimizi şükranla, şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaplan

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