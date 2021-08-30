30 Ağustos Zafer Bayramı
Sivrice ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenle kutlandı.
Sivrice ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenle kutlandı.
Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende, protokol üyelerince Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, tebrikleri kabul etti.
Törene, Belediye Başkan Vekili Ahmet Susam, Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Hilmi Açar, İlçe Emniyet Müdürü Çağlar Gölalp ile kurum müdürleri katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Dağ