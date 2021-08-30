30 Ağustos Zafer Bayramı
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30 Ağustos Zafer Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı
Anadolu Ajansı / Selahattin Erol - Haberler | Kültür Sanat

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderlik ettiği ve kahraman milletin birlik, beraberlik, azim ve inancıyla vücut bulan 30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin ordusuyla, kadın erkek, genç yaşlı tüm fertleriyle direniş gösterdiği bir destan olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Vatan toprağı işgal altında bulunan bir milletin, yokluklara rağmen, azimle ve kararlılıkla toprağını nasıl müdafaa edebileceğini, büyük bedeller ödeyerek de olsa, tüm dünyaya göstermiştir. Bize düşen görev, 30 Ağustos Zaferi'nin ardından Atatürk'ün sağlam ve güçlü temeller üzerine kurduğu modern Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmaktır. Bu bakımdan 30 Ağustos, aziz milletimiz için çok özel bir anlam ve öneme sahiptir, hepimizin ortak bayramıdır, hepimiz için bir iftihar vesilesidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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