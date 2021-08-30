Taksim Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni düzenlendi

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'nci yıl dönümü dolayısıyla Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'nci yıl dönümü dolayısıyla Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü kapsamında Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'nda çelenk koyma töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1'nci Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve siyasi parti üyeleri de katıldı. Tören çelenklerin bırakılmasının ardından İstiklal Marşı okunması ve saygı duruşu ile sona erdi.

(Murat Horoz - Gülşah Kahveci/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı