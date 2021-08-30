30 Ağustos Zafer Bayramı
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30 Ağustos Zafer Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı
Anadolu Ajansı / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tutaşı, mesajında 30 Ağustos'un milletin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığıyla kazanılmış onurlu bir zafer olduğunu aktardı.

Bu zaferin tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğuna dikkati çeken Tutaşı, mesajında şunları kaydetti:

"Bunun yanında, yalnızca bizim değil tüm mazlum ulusların hatta tüm insanlığın, özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onuruyla yaşama kararlılığına yönelişinin ve bu doğrultuda atılmış tarihi bir adımın bayramıdır. Allah, bu aziz milleti her daim muzaffer eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle başta bu zaferi bizlere armağan eden Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanları ile bu mukaddes toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen

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