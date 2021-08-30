30 Ağustos Zafer Bayramı
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30 Ağustos Zafer Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı
Anadolu Ajansı / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıç, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, her türlü zorluklara rağmen 26 Ağustos 1922'de başlatılan istiklal mücadelesinin milletin azim, kararlılık, vatanseverlik ve kahramanlığı sayesinde büyük bir zaferle sonuçlandığını belirtti.

30 Ağustos zaferinin başarıyla sonuçlanmasında vatan, bayrak ve millet sevgisinin ön planda olduğunu dile getiren Kılıç, şöyle dedi:

"Şanlı ecdadımız canı ve malı pahasına bağımsızlık uğruna nice fedakarlıklar ortaya koyarak ülkemizi her türlü düşmandan korumayı sağlamışlardır. Gerçekleştirilen her zaferde tüm dünyaya örnek olarak adını altın harflerle yazdırmayı başaran ecdadımız, vatan sevgisinin önemini bizlere aşılatarak en güzel mirası bırakmışlardır. Şanlı ecdadımızın mirasçıları olarak bizler de AK Parti çatısı altında 20 yıldır ülkemizin gelişimi, kalkınması ve milletimizin refahı için durmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen

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