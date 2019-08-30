30.08.2019 11:06

Atatürk anıtına çelenk sunulması

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

- Askerlik Şubesi Başkanı Albay Hüseyin Gürfidan'nın konuşması

- Folklor ekibinin gösterisi

30 Ağustos Zafer Bayramı

ADIYAMAN - Adıyaman Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, Askerlik Şubesi Başkanı Albay Hüseyin Gürfidan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Vali Pekmez, makamında tebrikleri kabul etti.

Törende konuşan Askerlik Şubesi Başkanı Albay Hüseyin Gürfidan, asil Türk milletinin kahraman Türk ordusu ile birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 97 yıl önce bugün kahramanlık şeref dolu tarihinden aldığı kuvvetiyle yeniden dirilerek topyekün bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Halk Eğitim Merkez folklor ekibi gösteri sundu.

Törene, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA