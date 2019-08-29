29.08.2019 15:02

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, 30 Ağustos'un büyük bir zafer olduğunu belirterek, zaferin 97. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 26 Ağustos 1922'de Büyük Taarruzu başlattığını hatırlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"30 Ağustos aslında bir anlamıyla yeni genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihidir. Türk Milleti azimle, inançla ve kararlılıkla, kanının son damlasına kadar vatan toprağını nasıl müdafaa edebileceğini, büyük bedeller ödeyerek de olsa tüm dünyaya göstermiştir.

Ne mutlu ki Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde vatan sevgisini ve bağımsız yaşama arzusunu tüm dünyaya haykıran Türk Milleti, 97 yıldır cumhuriyetle, demokrasiyle, Atatürk İlke ve İnkılaplarıyla nefes almaya devam etmektedir. Dün olduğu gibi bugün de ülkemize, Cumhuriyetimize, demokrasimize, birlik ve bütünlüğümüze kastetmeye çalışanlar, asla başarılı olamayacaklardır. "

MHP Edirne İl Başkanı Ferhatoğlu'nun mesajı

MHP Edirne İl Başkanı Süleyman Ferhatoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Ferhatoğlu, mesajında, Türk milletinin 97 yıl önce kazandığı büyük zaferle bağımsızlığına musallat olan emperyalist mihraklara unutamayacakları büyük bir ders verdiğini belirtti.



Yaklaşık bir asır önce Gazi Mustafa Kemal ve dava arkadaşları öncülüğünde yapılan kurtuluş mücadelesinin 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle zirveye tırmandığını aktaran Ferhatoğlu, şunları kaydetti:



"30 Ağustos zaferiyle milletimiz, kendi iradesi ve rızası dışında dayatılan her türlü plan ve oyunu iman ve inancıyla tarihin karanlık sayfalarına nasıl gömebileceğini dosta ve düşmana bir kez daha göstermiştir. Dün topraklarımızı parselleyerek, Türk milletini yok etmek isteyenlerin emelleriyle, bugün milletimizin birliğini, kardeşliğini bozmaya uğraşanların amaçları üst üste örtüşse de, tarihin şahitliğinde bu hain girişimlerden asla sonuç alınamayacağı iyi bilinmelidir.

Kökeni, memleketi, yöresi ve mezhebi ne olursa olsun Türk milletinin tüm fertleri aynı ülkü etrafında buluşmuş ve son yurdumuzun taksim edilmesine asla müsaade etmeyeceklerini çok şükür göstermişlerdir. Bugün de acımız bir, sevincimiz bir, ülkümüz birdir. Türk milleti olarak birlik ve beraberlik ruhuyla, kardeşlik hukukuyla yolumuza devam edeceğiz."

CHP İl Başkanı Pekcanlı'nın mesajı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da 30 Ağustos'un, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla yazılan büyük bir destan olduğunu belirtti.

30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayan Pekcanlı, mesajında şu ifadeler yer verdi:

"30 Ağustos günü, aziz milletimiz 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek çıktığı yolda hedefine ulaşmış, bu topraklarda yaşayan insanların asla tutsak yaşamayacağını bütün dünyaya göstermiştir. Bu zafer ile halkımızın yaktığı, bağımsızlık, özgürlük ve adalet ışığı tüm mazlum milletlerin de tutsaklık zincirlerini kırarak özgürlüğe kavuşmasına ilham vermiştir.

Şu kesindir ki 1071'de Alparslan orduları, Malazgirt'ten girerek Anadolu'yu Türk toprağı haline getirmiştir. 1922'de ise Mustafa Kemal Atatürk bu durumun hiç bir şart altında değiştirilemeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir.

ETB Başkanı Öztürk ve Meclis Başkanı Canım'ın mesajı

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Özay Öztürk ve ETB Meclis Başkanı Fedai Canım da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ortak bir mesaj yayımladı.

Öztürk ve Canım, 30 Ağustos 1922'de kazanılan zaferin ardında Türk milletinin istiklali hürriyet aşkı, kahraman ordunun cesaret ve fedakarlığı bulunduğunu belirttiler.

Zafer Bayramını kutlayan Öztürk ve Canım, mesajlarında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimiz'in temellerinde yer alan bu yüksek ruh ve şuur her daim canlı kalacak ve yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımızla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu zaferi bizlere armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyoruz."

Kaynak: AA