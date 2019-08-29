29.08.2019 14:32

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Belediye Başkanı Semih Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.



Vali Şentürk, mesajında, 30 Ağustos'un, Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki inanç, irade ve kararlılığını bütün dünyaya gösterdiği, tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olarak yerini aldığını belirtti.



Şentürk, şunları kaydetti:



"Bu zafer, birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz sürece olmaz denilenleri başardığımızın bir göstergesidir. Tarihten silinmek istenen Türk milleti, 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek, kazandığı bu zaferle sonsuza kadar hür, bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün dünyaya ispat etmiştir. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü korumak için her türlü fedakarlığı gösterecek, bağımsız ve güçlü Türkiye kararlılığını sürdürecektir. Milli Mücadele'yi zaferle taçlandıran, milletimize özgürlük kazandıran, bayrağımızın onurla dalgalandığı vatan topraklarını kanları ve canları pahasına sağlayan, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm halkımızın ve Silahlı Kuvvetlerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."



Milletvekili Yaşar Tüzün



Milletvekili Tüzün de bağımsızlığına ve özgürlüğüne düşkün Türk ulusunun, tarih boyunca onuruyla yaşadığını, canı pahasına da olsa ilkelerinden, değerlerinden ve ülkülerine ödün vermemek için savaşlar yaptığını vurguladı.

Tüzün, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bu savaşların en önemlisi olarak tarihin altın sayfalarındaki yerini alan ve bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol gösteren Kurtuluş Savaşı, yokluklar içindeki Türk ulusunun ordusuyla birlikte Atatürk önderliğinde yazdığı kahramanlık destanıdır. 30 Ağustos Zaferi ile taçlanan kurtuluş savaşımız, tüm kaynakları tükenmiş bir imparatorluğun yıkıntılarından ulusal bir devlet ile ordu yaratma mucizesini gerçekleştirmiştir. Bugün 97. yılını kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı ve gönül borcuyla anıyorum."

Belediye Başkanı Semih Şahin

Belediye Başkanı Şahin de mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin gururunu yaşatan başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitleri rahmetle andığını ifade etti.



30 Ağustos Zaferi'nin tarihteki yerine değinen Şahin, şu ifadeleri kullandı:



"Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Türk milletinin tüm imkansızlıklara rağmen milli mücadelesini kazanarak bağımsızlığına sahip çıktığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı 30 Ağustos Zaferi, tarih sayfasındaki yerini, inancın zafere dönüştüğü büyük bir kahramanlık örneği ve bağımsızlık mücadelesi olarak almıştır. Milletimiz, Türk ordusuyla tek bir yürek halinde verdiği bu zorlu mücadele sonucunda elde ettiği barış ve huzur ortamını koruyarak çağdaş uygarlık yolunda yürümeye devam edecektir."

Kaynak: AA