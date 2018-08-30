Sivas, Nevşehir ve Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sivas'ta, Vali Davut Gül, 5. Piyade Eğitim ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona eren törene CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Tören daha sonra Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önündeki alanda devam etti. Burada da günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, halk oyunları ekibi ve okçuluk takımı gösteri sundu.

Program, tören geçişiyle sona erdi.

Öte yandan tören alanında, elinde Türk bayrağı ile simit satan 10 yaşındaki Danişment Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Efe Karaca'yı gören Sivas Valisi Davut Gül, çocuğun tüm simitlerini satın alarak törene katılan çocuklara ikram etti. Karaca, simitlerini alan Vali Gül'e teşekkür etti.