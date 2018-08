Uşak Valisi Salim Demir, Belediye Başkanı Nurullah Cahan ve AK Parti Uşak İl Başkanı Mehmet Çakın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Vali Demir, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasıyla başlayan ve onun önderliğinde devam eden Kurtuluş Savaşı'nın tüm imkansızlıklara rağmen büyük bir zaferle sonuçlandığını bildirdi.

30 Ağustos'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığını belirten Vali Demir, Türk milletinin tarih boyunca hiç bir gücün boyunduruğu altına girmediğini vurguladı.

Türkiye'nin tıpkı 96 yıl önce olduğu gibi bugün de emperyalist güçlerin ekonomik ve siyasi tehditleri altında olduğunu kaydeden Vali Demir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimiz, tıpkı binlerce yıldır olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde her türlü engeli başarı ile aşmaktadır. Devlet ve millet olarak, nasıl ki 15 Temmuz darbe girişimine karşı destansı bir mücadele verdiysek, nasıl ki PKK, PYD, DAEŞ ve FETÖ gibi hain terör örgütlerini yerle yeksan ettiysek, bugünlerde maruz kaldığımız ekonomik saldırıları da aynı milli ruhla bertaraf edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Güçlü ve büyük bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti, doğrunun ve mazlumların yanında yer alarak, emperyalist güçlere karşı durmaya, milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir.

Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını açan, Çanakkale'yi düşmana geçilmez kılan, Kurtuluş Savaşımız ile tüm emperyalist devletleri yurdumuzdan def eden, son olarak da 15 Temmuz gecesi tüm ülke sathında ayağa kalkarak ülkesine ve iradesine sahip çıkan bu aziz millet, her türlü zorluğun üstesinden gelecek güç ve kapasiteye sahiptir."

Başkan Cahan

Belediye Başkanı Cahan da Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan 30 Ağustos zaferinin önemine işaret etti.

Türk milletinin 96 yıldır bağımsızlığından asla ödün verdiğini belirten Cahan, mesajında şunları kaydetti:

"Düşman kuvvetleri komutanını esir alan Uşaklılar, bölgemizle sembolleşmiş Çeceli Kara Murat gibi binlerce vatanperver ve süvari alaylarıyla vatan savunmasında her an en önde saf tutmuştur. Hemşehrimiz Mehmet Çetin gibi milletimize doğrultulmuş namlulara siper olan kahramanlarımızsa Büyük Taarruz'un hala devam ettiğinin en açık delili ve göstergesidir. Tehlike nereden gelirse gelsin meydanlarda kenetlenen Uşak halkı, her an göreve hazır olarak beklemektedir.

Bu vesileyle, tek yürek olduğumuz zaman tüm dünyanın gıptayla izlediği bir millet olduğumuzu herkese bir kez daha hatırlatan Mustafa Kemal Atatürk ve tüm yiğit vatan evlatlarını, bu toprakların bize yurt olması için canını ortaya koyan şehitlerimizi yeniden yad ediyor, saygıyla anıyorum."

AK Parti İl Başkanı Çakın

AK Parti İl Başkanı Çakın ise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Türk tarihi açısından çok büyük önem taşıdığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in 96. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladıklarını anlatan Çakın, "Türk milleti tarihin her döneminde olduğu gibi, bugün de bağımsızlığına düşkündür ve bunu ülkemize yönelik her saldırıda net bir şekilde göstermiştir. 30 Ağustos'ta, Kurtuluş Savaşı'nda ve ecdadımızın verdiği tüm bağımsızlık mücadelelerinde canını dişine takan bu aziz millet, bugün de emperyalist güçlerin oyunları karşısında dimdik ayakta durmaktadır. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, büyük Türk milleti yine canını ortaya koydu ve vatanın bağımsızlığı için yüzlerce vatandaşımız şehit düştü. Ferasetli Türk milleti, geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu cennet vatan üzerinde hain oyunların tutmayacağını yine gösterecek milli şuura sahiptir." ifadelerini kullandı.