Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türel, mesajında, tarihi nice kahramanlıklar ve zaferlerle dolu bir millet olarak, 30 Ağustos Zaferinin 96. yıl dönümünü kutladıklarını ifade etti.

Başkan Türel, tarihin önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos'un, Balkanlar'dan Filistin'e, Kafkasya'dan Çanakkale'ye onlarca cephede savaşmış, parçalanmış, işgal edilmiş vatanını savunmaktan vazgeçmeyen bir milletin yeniden ayağa kalktığı, adeta dirildiği günün adı olduğunu bildirdi.

Türel, mesajının devamında şunlara yer verdi:

"Çanakkale'den sonra Büyük Taarruzda da 'hasta adam' denilen Türk milleti şahlanarak, şanlı tarihine yeni ve ebedi bir zafer eklemiştir. Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Arnavut, Boşnak, Arap, Alevi, Sünni denilmeden, Türk bayrağı altında kader birliği yapan herkes omuz omuza vererek kendilerine yurt edindikleri bu topraklar için mücadele etmiş ve böylelikle bu zafer Türkiye Cumhuriyeti'nin doğmasına vesile olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.' Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız olanlar yıllarca ülkemiz üzerinde karanlık oyunlar oynamış, ülkemizi kaos ve istikrarsızlığa sürükleyerek bölmeye çalışmışlardır. Bu kirli eller ve karanlık oyunlar dün olduğu gibi bugün de sahnededir."

Türel ayrıca, Türk milletinin bir seferberlik anlayışıyla ileri demokrasi ve kalkınma yolunda daha güçlü hedeflere, 2023, 2053 ve 2071'e emin adımlarla ilerlediğini belirtti.