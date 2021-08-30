30 Ağustos'u 3024 rakımlı tepeye Türk Bayrağı dikerek kutladı

- 30 Ağustos'u 3024 rakımlı tepeye Türk Bayrağı dikerek kutladı 3024 rakımlı tepeye Türk bayrağı diken Dede: "Önce vatan diyen şehitlerimiz aklıma geldi" Motosiklet tutkunu Şaban Dede (37), 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına Batı Torosların en yüksek noktalarından birisi olan 3024 rakımındaki...

- 30 Ağustos'u 3024 rakımlı tepeye Türk Bayrağı dikerek kutladı

3024 rakımlı tepeye Türk bayrağı diken Dede: "Önce vatan diyen şehitlerimiz aklıma geldi"

ANTALYA - Motosiklet tutkunu Şaban Dede (37), 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına Batı Torosların en yüksek noktalarından birisi olan 3024 rakımındaki uyluk tepesine Türk Bayrağı dikti. Bayrağı diken Dede, "Her yıl yapmakta olduğumuz bu güzel merasimi başaracağım dedim ve başardım. Çok zor olsa da benim için buna değerdi. Çünkü önce vatan diyen şehitlerimiz aklıma geldi. Ölüyor olsam son nefesim de olsa o bayrak oraya dikilecekti" dedi.

Motokros Motosiklet tutkunları ile 6 yıldan beri aynı noktaya Türk bayrağı diken Şaban Dede ve arkadaşları bu yıl 7. kez 3024 rakımındaki uyluk Tepesine Türk Bayrağını dikti. Kaş İlçesi Gömbe Yaylası sınırları içinde bulunan Muğla Antalya İl sınırının kesiştiği noktada, 6 yıldan beri ay yıldızlı bayrağı diken Şaban Dede ve arkadaşları bu sabah motosiklet ile Uyluk Tepesine çıktı.

Muğla ve Antalya il sınırında bulunan 3024 rakımındaki Batı Torosların en yüksek ikinci dağı olan Uyluk Tepesine çıkarak Ay Yıldızlı Bayrağı diken Şaban Dede sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda, "Bugün 3024 rakımlı Uyluk Tepesine bayrağımızı astık. 6 yıldan beri gerçekleştirdiğimiz bayrak dikme merasiminin bu yıl yedincisini gerçekleştirdik. Biz bunu bir gelenek haline getirdik. Bu yıl ise Covid-19 hastalığı geçirdim günlerce yatakta yattım. Karantina sürecim 5 gün önce bitmiş ama yorgun ve güçsüzdüm. Akciğerlerim nefes alıp verirken vücudum efor harcarsa beni yorgun güçsüz bırakıyordu ve 30 Ağustos gelmişti her yıl düzenlenen bayrak asma ve yenileme olayı vardı çok yorgundum ama vazgeçmedim o bayrağı oraya ne olursa olsun Enduro motorumla dikmeli ve yenilemeliydim. İşin ucunda ölümde olsa kanımın son damlasına kadar da olsa bu bayrak asılmalıydım. Uçurumlardan dev kayaları aşıp zorlu bir yol beni bekliyordu buralara araç gelmez insanlar buraya 4 ve 5 saatte tırmanır ve çok zor bir yerdir. Her yıl yapmakta olduğumuz bu güzel merasimi başaracağım dedim ve başardım. Çok zor olsa da benim için buna değerdi. Çünkü önce vatan diyen şehitlerimiz aklıma geldi. Ölüyor olsam son nefesim de olsa o bayrak oraya dikilecekti" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı