30 Ağustos tarihinde sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?
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30 Ağustos tarihinde sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

Koronavirüs sebebiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kısıtlama olabileceği konuşuluyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamaları da vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye başlandı.

30 Ağustos tarihinde sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?
24.08.2020 11:32 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:36

30 Ağustos Zafer Bayramı yaklaştıkça herkesin aklında aynı soru 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30 Ağustos tarihinde kısıtlama olacak mı?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 30 AĞUSTOS AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı'nca 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yasaklandığı iddialarına ilişkin, "Bilinmelidir ki salgın şehir, bölge, kişi, etkinlik gibi unsurlara göre hareket etmemektedir. Bu doğrultuda Devletimizin ve özelinde Bakanlığımızın aldığı her türlü tedbir kararı, herhangi bir ayrım gözetmeksizin (resmi-dini bayram, 15 Temmuz anması vb.) tüm etkinlikler için benzer şekilde alınmaktadır" denildi.

30 AĞUSTOS TARİHİNDE KISITLAMA OLACAK MI?

"Ulusal ve Resmi Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği' hükümleri uyarınca icra edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile ilgili Bakanlığımızca alınan yasaklama kararı bulunmamakta olup 19.08.2020 tarihli yazımızla yapılan düzenleme Covid 19 salgını ile mücadelede içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat süreci içerisinde alınması gereken tedbirlerin Valiliklere bildirilmesidir" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede Covid 19 salgını ile mücadele süreci başladığı andan itibaren diğer dini ve resmi bayramlarda olduğu gibi bayram kutlamalarında kamu görevlileri başta olmak üzere vatandaşlarımızın fiziki mesafe kurallarına aykırılık oluşturacak şekilde kalabalıklara neden olunmaması için bazı tedbirler alınması ve çeşitli kısıtlamalara gidilmesi Valiliklerimizden istenilmektedir. Benzer uygulamalar bu yıl içerisindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları ile Ramazan ve Kurban Bayramı bayramlaşma programları için de yapılmıştır."

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI NASIL KUTLANACAK?

"Önümüzdeki günlerde 98 inci yıl dönümünü kutlayacağımız Zafer Bayramımızın da içerisinde bulunduğumuz salgın koşullarına göre kutlanması, çelenk sunma ve şehitlik ziyaretlerinin asgari katılımla gerçekleştirilmesi, bunun dışındaki etkinliklerin ise yüz yüze etkinlikler yerine özellikle dijital imkanların kullanılarak yapılması salgınla mücadelenin bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda resmi programlarda resepsiyonların yapılmaması da salgınla mücadele sürecinin bir gereğidir. Bilinmelidir ki salgın şehir, bölge, kişi, etkinlik gibi unsurlara göre hareket etmemektedir. Bu doğrultuda Devletimizin ve özelinde Bakanlığımızın aldığı her türlü tedbir kararı, herhangi bir ayrım gözetmeksizin (resmi-dini bayram, 15 Temmuz anması vb.) tüm etkinlikler için benzer şekilde alınmaktadır."

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