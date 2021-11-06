30 Ağustos'ta Zafer Coşkusu

Sn. Valimiz, Sn. Milletvekilimiz, Sn. Garnizon Komutanımız, İl Protokolümüz ve vatandaşlarımızın yoğun katılımı ile Belediye Konservatuarı'mız tarafından hazırlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ni gerçekleştirdik.

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