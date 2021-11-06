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30 Ağustos'ta Zafer Coşkusu

Habermetre - Haberler | Toplum
30 Ağustos'ta Zafer Coşkusu

Sn. Valimiz, Sn. Milletvekilimiz, Sn. Garnizon Komutanımız, İl Protokolümüz ve vatandaşlarımızın yoğun katılımı ile Belediye Konservatuarı'mız tarafından hazırlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ni gerçekleştirdik.

Sn. Valimiz, Sn. Milletvekilimiz, Sn. Garnizon Komutanımız, İl Protokolümüz ve vatandaşlarımızın yoğun katılımı ile Belediye Konservatuarı'mız tarafından hazırlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ni gerçekleştirdik.

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