30 Ağustos'ta eft yapılır mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanırken bankacılık işlemleri olanlar bugün bankların açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, 30 Ağustos'ta eft yapılır mı? İşte, detaylar…

Bankaların mesai saatleri resmi tatil günlerinde merak konusu oluyor. 30 Ağustos Pazartesi günü de bankların çalışıp çalışmadığı merak edildi. Peki, 30 Ağustos'ta eft yapılır mı? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

30 AĞUSTOS'TA EFT YAPILIR MI?

30 Ağustos'ta bankalar kapalı olacak.

30 Ağustos Pazartesi günü EFT yapmak isteyen vatandaşların para transferi ise 31 Ağustos salı günü hesaplara geçecek.

30 AĞUSTOS'UN ANLAMI NEDİR?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.