30 AĞUSTOS ŞANLI BİR ZAFERİN ADIDIR
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30 AĞUSTOS ŞANLI BİR ZAFERİN ADIDIR

30 AĞUSTOS ŞANLI BİR ZAFERİN ADIDIR
Habermetre - Haberler | Toplum

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Pekyatırmacı mesajında "30 Ağustos, ülkemizin kuruluşuna giden yolda şanlı bir zaferin adıdır. " dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 30 Ağustos Zaferi'nin 99. Yıldönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını ifade ederek şunları söyledi: "Milli Kurtuluş Savaşımızı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi'nin 99. Yıldönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde; büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Ülkemizin kuruluşuna giden yolda büyük bir dönüm noktası olan bu büyük zafer ile milletimizin en çaresiz zamanlarda bile en büyük güçlükleri aşabileceğini göstermiştir. " dedi.

Bu zafer aziz milletimizin fedakarlığının, kararlılığının, vatan sevgisinin önemli ve anlamlı bir göstergesidir diyen Başkan Pekyatırmacı, "Türk Milleti, haklı ve onurlu direnişiyle, savaşın kazanılmasında vatan, millet ve bayrak sevgisinin, sayısal güçten daha üstün olduğunu tüm dünyaya kanıtlamış, bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir. Milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla, şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunun idraki ile milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir.

Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere büyük zaferin tüm kahramanlarını şükran ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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