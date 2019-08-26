30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos 2019 hangi güne denk geliyor?

26.08.2019 09:01

30 Ağustos 1922'de Atatürk'ün başkomutanlığı ile başlatılan Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü için hazırlıklar sürüyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı, her sene olduğu gibi bu yılda ülkemizde coşkuyla kutlanacak. Vatandaşlar, 30 Ağustos resmi tatil mi araştırması yapıyor ve 30 Ağustos 2019 hangi güne denk geliyor merak ediyor.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı; 1922 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında kazanılan Büyük Taarruzu kutlamak için her sene tertiplenen resmi ve ulusal bir bayramdır. 2019 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı Cuma gününe denk geliyor. Bu ise hafta sonu tatili ile birlikte 3 günlük tatil hakkı sağlıyor.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Atatürk'ün başkomutanlığı sırasında yapıldığı için ''Başkomutanlık Meydan Muharebesi'' adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasının ardından Yunan Orduları İzmir'e kadar takip edildi ve 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtarıldı. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşti ancak 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da ''Başkumandan Zaferi'' adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren ' 'Zafer Bayramı''adıyla kutlanmaya başlandı.