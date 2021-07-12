30 Ağustos resmi tatil mi?
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30 Ağustos resmi tatil mi?

30 Ağustos resmi tatil mi?
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Tatil planı yapanların en çok merak ettiği konulardan biri olan 30 ağustos resmi tatil mi, konusu araştırılıyor. Peki, 30 ağustos resmi tatil mi? İşte detaylar…

Resmi tatiller hakkında detaylar araştırılırken 30 ağustos resmi tatil mi merak edildi. Peki, 30 ağustos resmi tatil mi? İşte resmi tatil günler…

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos resmi tatildir ve o gün mesai yapılmaktadır.

30 AĞUSTOS NEDİR?

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır..

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