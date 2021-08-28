30 AĞUSTOS PROVASI VE TÖRENİ NEDENİYLE BU YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

İSTANBUL Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı tören kutlamaları ve genel prova nedeniyle kapatılacak yolları açıkladı.

İSTANBUL Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı tören kutlamaları ve genel prova nedeniyle kapatılacak yolları açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programları nedeniyle 29 Ağustos 2021 Pazar günü Vatan Caddesi'nde yapılacak genel prova ile 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yapılacak tören kutlamaları kapsamında geçici olarak araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle belirtildi:

Kapanacak Yollar (Kapama Saati 06.00-14.00)1- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacak.2- D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri3- 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(VatanCaddesi) girişleri4- Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri5- Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri6- Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri7- Halıcılar Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı(VatanCaddesi) girişleri8- Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri9- Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri10- Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri11- Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri12- Hal Yolu Güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri13- Adnan Menderes Bulvarı'na(Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğekapatılacaktır.

Alternatif Yollar1. Turgut Özal Millet Caddesi2. Fevzipaşa Caddesi3. Atatürk Bulvarı

4. Sahil Kennedy Caddesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı