30 Ağustos Pazartesi metro ücretsiz mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı coşku ille kutlanırken vatandaşlar topu taşımanın ücretli olup olmadığını merak etti. Önceki 30 Ağustos Zafer Bayramlarında ücretsiz olan metro bu yıl da ücretsiz mi? İşte detaylar…

Her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramlarında ücretsiz olan topu taşımanın bu yıl da ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Peki, metro İstanbul ücretsiz mi? İşte, detaylar…

İSTANBUL METRO ÜCRETSİZ Mİ?

Değerli Yolcularımız,

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Metro hatlarımız hafta içi sefer tarifesine göre, otobüs hatlarımız ise Cumartesi sefer tarifesine göre hizmet verecektir.

Sefer saatlerine www.iett.istanbul adresinden ve Mobiett uygulamamızdan erişebilirsiniz.

Not: İBB Meclisi Kararı'na göre 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü 00.00-24.00 saatleri arasında Metro ve tüm İETT araçlarında İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

*Havalimanı hatları ve Adalar elektrikli hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli değildir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

ANKARA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, METRO ve ANKARAY) ile "Zafer Bayramı"mızın 99. yılı olan 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü ücretsiz olarak hizmet verilecektir.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan "İlk Mahalli İdare seçimlerine kadar dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00'dan başlayarak gece saat 24.00'e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması …" Kararı gereği, vatandaşlarımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, ücretsiz faydalanabileceklerdir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Uygulamada 340 hatta hizmet vermeye devam eden EGO otobüslerinin hareket saatleri ve güzergâhlarına, EGO CEP'te mobil uygulamasından ve Kuruluşumuz internet sitesinde (www.ego.gov.tr) bulunan "ŞEHİR İÇİ ULAŞIM/ Web Bilgi Sistemi" bölümünden ulaşılabilir.