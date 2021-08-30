30 Ağustos Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
30 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 30 Ağustos'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları!
Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 30 Ağustos Pazartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 30 Ağustos Pazartesi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? İşte detaylar haberimizde...
İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
ARNAVUTKÖY
NO: 6521340
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA, GÖÇMEN, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, SULTANHİSAR sk/ HASTANE mah HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 30/08/2021 09:00:00 - 30/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 6498530
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah AKPINAR, ANIT, ASIR, BABADAĞ, BAYRAK, BAŞAK, BEL, BEREKET, BESTE, BUKLE, DEYİM, DORUK, DOĞA, EMNİYET, EMİR, ESEN, ESKİ İSTANBUL, GAFFAR OKKAN, GÜN, HALK, HAYAT, HURMA, HİCRET, HİDİV, KARAAĞAÇ, KARACADAĞ, KARADAĞ, MAKBER, MEHMETÇİK, NAR, OKUL YOLU, ONUR, PAZAR, PETROL, SAKİN, SAĞLIK, SERVİS, SÜPHAN, SİMGE, TARIM, TEMEL, TEPE, UĞUR, VATAN, VİŞNE, YILDIZ, YOLUÇ, ÇAMLIDERE, ÇAĞDAŞ, ÇİFTLİK, ÇİLEK, ÖZGÜRLÜK, İSTANBUL sk// BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1515. sk// BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ÖZGÜR sk/ ŞAHİNTEPE mah 2204., 2205., 2209., 2211. ÇIKMAZ, 2212. ÇIKMAZ, 2216., 2217., 2219., 2228., 2230. ÇIKMAZ, ADIM, ALAÇAM, ASLI, AYDIN ÇIKMAZI, AYDINLAR, AŞIK VEYSEL, BAHTİYAR, BAL, BARAN ÇIKMAZI, BARBAROS HAYRETTİN, BAĞDA, BEREKET, BOZOK, BURAK, CEVHER, DALAR, DAĞÇİMEN, DEFNE, DENİZCİ, DERVİŞ, DUYGUN, DUYGUNAY, DİLARA, DİREK, DİRHEM, DİYAR, EMİR, ERAY, ESER, ESKİ İSTANBUL, ESMA, FULYA, GÖRGÜLÜ, GÖZDE, GÜMÜŞ KONAK, HEKİM, HİSAR, KARTAL, KAĞAN, KEMER, KEŞİF, KILIÇ, KIRLANGIÇ, KIZILAĞAÇ, KIŞLA, KORULUK, KUMSAL, KURBAN, KÖSEOĞLU, LALELİ, MAHMUR, MARTI, MELİSA, MERT, MEVLANA, MİNİK, NEYZEN, OĞUZ ÇIKMAZI, RANA, SAYDAM, SEL, SEVDA, SILA, SIRMA ÇIKMAZI, TURAN, TÜRKER, USLU, UĞUR MUMCU, YALÇIN, YAYLA, YILDIZ, YUNUS, ZAFER, ÇAKIR, ÇANKAYA, ÇARDAK, ÇAĞLAYANSU, ÇEVİK, ÇINAR, ÇITIR, ÖZAY, ÖZDENİZ, ÖZEN, ÖZTÜRK, İNCİ, İREM, İSTANBUL, ŞAFAK, ŞENOL, ŞİFA, ŞİRİN sk bölgelerinde 30/08/2021 00:01:00 - 30/08/2021 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6498532
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah AKPINAR, ANIT, ASIR, BABADAĞ, BAYRAK, BAŞAK, BEL, BEREKET, BESTE, BUKLE, DEYİM, DORUK, DOĞA, EMNİYET, EMİR, ESEN, ESKİ İSTANBUL, GAFFAR OKKAN, GÜN, HALK, HAYAT, HURMA, HİCRET, HİDİV, KARAAĞAÇ, KARACADAĞ, KARADAĞ, MAKBER, MEHMETÇİK, NAR, OKUL YOLU, ONUR, PAZAR, PETROL, SAKİN, SAĞLIK, SERVİS, SÜPHAN, SİMGE, TARIM, TEMEL, TEPE, UĞUR, VATAN, VİŞNE, YILDIZ, YOLUÇ, ÇAMLIDERE, ÇAĞDAŞ, ÇİFTLİK, ÇİLEK, ÖZGÜRLÜK, İSTANBUL sk// BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1515. sk// BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ÖZGÜR sk/ ŞAHİNTEPE mah 2204., 2205., 2209., 2211. ÇIKMAZ, 2212. ÇIKMAZ, 2216., 2217., 2219., 2228., 2230. ÇIKMAZ, ADIM, ALAÇAM, ASLI, AYDIN ÇIKMAZI, AYDINLAR, AŞIK VEYSEL, BAHTİYAR, BAL, BARAN ÇIKMAZI, BARBAROS HAYRETTİN, BAĞDA, BEREKET, BOZOK, BURAK, CEVHER, DALAR, DAĞÇİMEN, DEFNE, DENİZCİ, DERVİŞ, DUYGUN, DUYGUNAY, DİLARA, DİREK, DİRHEM, DİYAR, EMİR, ERAY, ESER, ESKİ İSTANBUL, ESMA, FULYA, GÖRGÜLÜ, GÖZDE, GÜMÜŞ KONAK, HEKİM, HİSAR, KARTAL, KAĞAN, KEMER, KEŞİF, KILIÇ, KIRLANGIÇ, KIZILAĞAÇ, KIŞLA, KORULUK, KUMSAL, KURBAN, KÖSEOĞLU, LALELİ, MAHMUR, MARTI, MELİSA, MERT, MEVLANA, MİNİK, NEYZEN, OĞUZ ÇIKMAZI, RANA, SAYDAM, SEL, SEVDA, SILA, SIRMA ÇIKMAZI, TURAN, TÜRKER, USLU, UĞUR MUMCU, YALÇIN, YAYLA, YILDIZ, YUNUS, ZAFER, ÇAKIR, ÇANKAYA, ÇARDAK, ÇAĞLAYANSU, ÇEVİK, ÇINAR, ÇITIR, ÖZAY, ÖZDENİZ, ÖZEN, ÖZTÜRK, İNCİ, İREM, İSTANBUL, ŞAFAK, ŞENOL, ŞİFA, ŞİRİN sk bölgelerinde 30/08/2021 00:01:00 - 30/08/2021 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6505582
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah HASAN ÖNEL sk/ TAHTAKALE mah ABDİ İPEKÇİ, AHMET HAMDİ TANPINAR, AKARSU, ALADAĞ, ANIT, ARICI, ATMACA, AYÇİÇEĞİ, AÇELYA, BEGONYA, BUSE, BİLİM, BİNBOĞA, DOĞAN, FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL, G-30, GECE SEFASI, GÖKSUN, GÜLDEFNE, GÜN, HANIMELİ, ILGIN ÇİÇEĞİ, ILICA, ISPARTAKULE, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, KAR ÇİÇEĞİ, KEKLİK, KIR, KUMRU, LEYLEK, LİLYUM, MEHMETÇİK, MEYVELİ, OKUL YOLU, OVA, PETUNYA, PINARBAŞI, SAKİN, SARMAŞIK, SAYGIN, SEVDA, TEMEL, VADİ, YAREN, YAYLA, YOLUÇ sk/ YEŞİLKENT mah ARDIÇLI BÜLBÜL, ARDIÇLI CENNET KUŞU, ARDIÇLI DALGIÇ KUŞU, ARDIÇLI FULYA ÇIKMAZI, ARDIÇLI FİRUZE ÇIKMAZI, ARDIÇLI GÜL ÇIKMAZI, ARDIÇLI KEKİK ÇIKMAZI, ARDIÇLI KIRLANGIÇ, ARDIÇLI KORU ÇIKMAZI, ARDIÇLI LEYLAK ÇIKMAZI, ARDIÇLI LEYLEK, ARDIÇLI MANOLYA, ARDIÇLI MOR SALKIM ÇIKMAZI, ARDIÇLI NİLÜFER, ARDIÇLI YALI ÇAPKINI, BAHÇEŞEHİR YANYOL sk// BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah CEMRE, FIRAT, ISPARTAKULE, SAKARYA, VALİ RECEP YAZICIOĞLU sk/ BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 1., 10., 11., 12., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ADA, ADNAN KAHVECİ, AHMET TANER KIŞLALI, ALADAĞ, ALİ KARA, ANADOLU, ATLAS, AYÇİÇEĞİ, AÇELYA, BAHAR, BARIŞ, BEGONYA, BOĞAZKÖY, DENİZ, DENİZATI, DENİZYILDIZI, DOST, DUYGU, DÜLEK, DİCLE, ENGİN, ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU, ESMER, GARDENYA, GÜLHATMİ, GÜRSES, HAYAL, HOŞDERE, HUZUR, HÜSEYİN DİREN, IRMAK, KAMELYA, KARADUT, KARANFİL, KARDELEN, KARTEPE, KASIRGA, KAZIM KARABEKİR, KEMALETTİN TUĞCU, KIRÇİÇEĞİ, KOCATEPE, KOZALAK, KUZU, LALE, LAVANTA, LEYLAK, MANOLYA, M bölgelerinde 30/08/2021 00:30:00 - 30/08/2021 07:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6498581
KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah sk/ ÖMERLİ mah sk// AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah sk/ YEŞİLKENT mah sk// BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah sk/ BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah sk// BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah sk// ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah sk/ AŞIK VEYSEL mah sk/ BALIKYOLU mah sk/ NECİP FAZIL KISAKÜREK mah sk/ ORHAN GAZİ mah sk/ SULTANİYE mah sk/ SÜLEYMANİYE mah sk/ YENİKENT mah sk/ YUNUS EMRE mah sk/ İNÖNÜ mah sk bölgelerinde 30/08/2021 00:30:00 - 30/08/2021 07:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6505511
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ABİDE, AKASYA, AKÇAPINAR, ANIT, ATA, BABADAĞ, ESKİ İSTANBUL, GÖRKEM, GÜLFİDAN, HALK, HAYAT, KARDELEN, KIRÇİÇEĞİ, LAVANTA, LAVANTA 2, MEŞE, ONUR, PALANDÖKEN, PAZAR, SAKİN, SUBAŞI, SÜMBÜL, SİBEL, ULUPINAR, ULUS, UMUT, UTKU, UYANIK, UYGUR, UYUM, VATAN, YONCA, YUNUS, ÇALIKUŞU, ÇAMLIDERE, ÇAĞDAŞ, ÖZGÜRLÜK, ÖZPINAR, İSTANBUL, İSTANBUL YOLU, İSTASYON, ŞENGÜN sk// BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2234., 2236., 2237., 2239., 2241., 2243., 2244., 2249. ÇIKMAZ, AHMET SELİM, AKARSU ÇIKMAZI, AKBAŞ, AKDAĞ, ALİ EKBER, AYRANCI, AŞIK VEYSEL, BANU, BAĞDA, BOZOK, BİLGİN, CEBECİ, CEM, DAL, DEMİR, DOĞAN, DOĞU, EFDAL, ELMA, EMİR, ERSİN, ESKİ İSTANBUL, ESKİ İSTANBUL YOLU, GAMZE, GARİPCAN, GÖKÇINAR, GÜLBAĞLAR, GÜLTEPE, GÜNDOĞAN, GÜNEY, HEKİM, KARAHAN, KARTAL, KAYA, KEMER, KIZILAĞAÇ, KOCAMAN, KÖPRÜ YOLU, KİRAZ, LALELİ, LALEZAR, LAÇİN, MARTI, MENDERES, MENDERES KÖY YOLU ÇIKMAZ, MURATDERE, NADİDE, NADİR, NAR, NEDİM, NİGAR, NİL, ORTANCA, PALA, SEL, SEVİNÇ, SUNA, TANER, TURAN, TURHAL, TÜLAY, TÜRKER, UĞUR MUMCU, VİŞNE, YALÇIN, YAZGÜLÜ ÇIKMAZI, YILMAZ, YUVA, ZİLE, ÇANKAYA, ÇELİK, ÇEÇEN ÇIKMAZI, ÖZBEY, ÖZDEMİR, ÖZDENİZ, ÖZTÜRK, ÜMİT, İKLİM, İLERİ, İNCİLER, İPEKOTU, ŞAHİN sk bölgelerinde 30/08/2021 06:00:00 - 30/08/2021 08:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6505485
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah AKPINAR, ANIT, ASIR, BABADAĞ, BAYRAK, BAŞAK, BEL, BEREKET, BESTE, BUKLE, DEYİM, DORUK, DOĞA, EMNİYET, EMİR, ESEN, ESKİ İSTANBUL, GAFFAR OKKAN, GÜN, HALK, HAYAT, HURMA, HİCRET, HİDİV, KARAAĞAÇ, KARACADAĞ, KARADAĞ, MAKBER, MEHMETÇİK, NAR, OKUL YOLU, ONUR, PAZAR, PETROL, SAKİN, SAĞLIK, SERVİS, SÜPHAN, SİMGE, TARIM, TEMEL, TEPE, UĞUR, VATAN, VİŞNE, YILDIZ, YOLUÇ, ÇAMLIDERE, ÇAĞDAŞ, ÇİFTLİK, ÇİLEK, ÖZGÜRLÜK, İSTANBUL sk// BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1515. sk// BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ÖZGÜR sk/ ŞAHİNTEPE mah 2204., 2205., 2209., 2211. ÇIKMAZ, 2212. ÇIKMAZ, 2216., 2217., 2219., 2228., 2230. ÇIKMAZ, ADIM, ALAÇAM, ASLI, AYDIN ÇIKMAZI, AYDINLAR, AŞIK VEYSEL, BAHTİYAR, BAL, BARAN ÇIKMAZI, BARBAROS HAYRETTİN, BAĞDA, BEREKET, BOZOK, BURAK, CEVHER, DALAR, DAĞÇİMEN, DEFNE, DENİZCİ, DERVİŞ, DUYGUN, DUYGUNAY, DİLARA, DİREK, DİRHEM, DİYAR, EMİR, ERAY, ESER, ESKİ İSTANBUL, ESMA, FULYA, GÖRGÜLÜ, GÖZDE, GÜMÜŞ KONAK, HEKİM, HİSAR, KARTAL, KAĞAN, KEMER, KEŞİF, KILIÇ, KIRLANGIÇ, KIZILAĞAÇ, KIŞLA, KORULUK, KUMSAL, KURBAN, KÖSEOĞLU, LALELİ, MAHMUR, MARTI, MELİSA, MERT, MEVLANA, MİNİK, NEYZEN, OĞUZ ÇIKMAZI, RANA, SAYDAM, SEL, SEVDA, SILA, SIRMA ÇIKMAZI, TURAN, TÜRKER, USLU, UĞUR MUMCU, YALÇIN, YAYLA, YILDIZ, YUNUS, ZAFER, ÇAKIR, ÇANKAYA, ÇARDAK, ÇAĞLAYANSU, ÇEVİK, ÇINAR, ÇITIR, ÖZAY, ÖZDENİZ, ÖZEN, ÖZTÜRK, İNCİ, İREM, İSTANBUL, ŞAFAK, ŞENOL, ŞİFA, ŞİRİN sk bölgelerinde 30/08/2021 06:00:00 - 30/08/2021 08:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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