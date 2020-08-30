30 Ağustos Pazar İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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30 Ağustos Pazar İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

30 Ağustos Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

30 Ağustos Pazar İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
30.08.2020 17:45 | Son Güncelleme: 30.08.2020 17:48

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 30 Ağustos Pazar İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

30 AĞUSTOS PAZAR İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Bağcılar

Etkilenen Mahalleler : Kirazlı Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 30.08.2020 17:38

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2020 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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