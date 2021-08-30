30 Ağustos Milli Piyango çekilişi ne zaman saat kaçta? Milli Piyango özel çekilişi sonuçları acıkandı mı?

Çılgın Sayısal Loto için araştırmalar devam ediyor. 30 Ağustos Sayısal Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? Milli Piyango özel çekilişi sonuçları açıklandı mı?

Milli Piyango Online 30 Ağustos tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, yapılan çekilişte kazanan kim merak ediliyor. 30 Ağustos Milli Piyango çekilişi ne zaman saat kaçta? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

30 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Ağustos Milli Piyango çekilişi sonuçları bugün açıklanacak.

Milli Piyango'da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.