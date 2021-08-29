30 AĞUSTOS HER AŞAMASI VATANSEVERLİK VE KAHRAMANLIKLA DOLU BİR DESTANDIR

BAŞKAN DEMİRTAŞ, 30 AĞUSTOS HER AŞAMASI VATANSEVERLİK VE KAHRAMANLIKLA DOLU BİR DESTANDIRİlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, " Milli Kurtuluş Savaşımızı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos...

BAŞKAN DEMİRTAŞ, 30 AĞUSTOS HER AŞAMASI VATANSEVERLİK VE KAHRAMANLIKLA DOLU BİR DESTANDIR

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, " Milli Kurtuluş Savaşımızı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi'nin 99. Yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisindeyiz" dedi.

30 Ağustos Zaferi; ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı, yokluk içinde, en zor koşullarda ve her şeyin bittiği sanılan bir dönemde, yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış şanlı bir zaferdir olduğunun altını çizen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, " Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de tarihe altın harflerle yazılmış eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk Milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. Milletimiz bu zaferle, milli hakimiyet, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş; hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Aziz Milletimizin fedakarlığının, kararlılığının, vatan sevgisinin önemli ve anlamlı bir göstergesi olan bu zafer aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin atıldığı, ulusumuzun birlik ve beraberliğinin, kudret ve kabiliyetinin nelere muktedir olduğunun tüm dünyaya gösterildiği tarihte bizde 30 Ağustos Pazartesi günü Saat: 16. 00'da belediye hizmet binamızın önünden başlayacak olan "Zafer Konvoyu" ile 99. Yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisinde olacağız. Hep birlikte kutlayacağımıza etkinliğimize tüm halkımızı davet ediyorum" dedi.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bizlere armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, İlkadımlı hemşerilerimin ve şanlı ordumuzun tüm mensuplarının, Zafer Bayramını en içten duygularımla kutluyorum.

Kaynak: Habermetre