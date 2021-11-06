30 Ağustos Gururu
Belediye Başkanımız Mehmet Sarı, Sn. Valimiz, Sn. Milletvekillerimiz, Sn. Garnizon Komutanımız, il protokolümüz, askeri erkan ve vatandaşlarımızın katılımıyla, 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 99. yıldönümünü, Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle coşkuyla kutladık.
Belediye Başkanımız Mehmet Sarı, Sn. Valimiz, Sn. Milletvekillerimiz, Sn. Garnizon Komutanımız, il protokolümüz, askeri erkan ve vatandaşlarımızın katılımıyla, 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 99. yıldönümünü, Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle coşkuyla kutladık.
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