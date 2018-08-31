30 Ağustos Coşkusuna Pedallarda Eşlik Ettiler

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu ve Bisiklet Durağı ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı Bisiklet Turu düzenledi.

Bisiklet turu öncesinde konuşan Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, bu tarz farkındalık etkinliklerini düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti. Bu etkinlikleri özellikle milli bayramlarda gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kumru, "Milli bayramları unutturmamak, 7'den 70'e hatırlatmak ve o coşkuyu yaşamak, yaşatmak için bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Katılan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Bisiklet turu öncesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı Bisiklet Turu'na katılanlara Türk bayrağı hediye edildi. 7'den 70'e pek çok Eskişehirlinin katıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı Bisiklet Turu, Tarihi Odunpazarı Meydanı'nda başladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı Bisiklet Turuna yol boyunca vatandaşlar da balkon ve camlara çıkarak alkışlarıyla destek verdi. Tura katılanlar yol boyunca marşlar söyledi. Büyük bir coşkunun yaşandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı Bisiklet Turu, Tarihi Odunpazarı Meydanı'nda sona erdi. - ESKİŞEHİR