30 Ağustos coşkusu 17 Burda'da

28.08.2019 11:09

Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), 30 Ağustos Zafer Bayramında Çanakkalelilere bayramın coşkulu atmosferini yaşatacak.



Esas 17 Burda AVM, 30 Ağustos Cuma günü tüm ziyaretçilerine dağıtılacak Türk bayrakları ve saat 20.30'da gerçekleştirilecek bando gösterisi eşliğinde büyük zaferin 97. yılını heyecanla kutlayacak. Esas 17 Burda AVM, Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan 'Büyük Taarruz'u anmak için Çanakkalelileri kutlamalara davet ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA