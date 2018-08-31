30 Ağustos Bodrum'da Coşkuyla Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümü dolayısıyla Bodrum'da düzenlenen fener alayına coşkulu bir kalabalık katıldı.

Bodrum Milta Marina'dan başlayan fener alayına, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Belediye Meclisi Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle birlikte binlerce vatandaş katıldı.

Neyzen Tevfik Caddesi boyunca ellerinde meşaleler, Türk Bayrakları ile marşlar eşliğinde yürüyen vatandaşlara mekanlarda bulunanlar da alkışlarla destek verdi.

Bodrum Belediye Meydanı'nda sona eren fener alayının ardından düzenlenen müzik topluluğu konseri öncesinde vatandaşlara seslenen Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz "Sevgili Bodrumlu kardeşlerim, öncelikle sevgiyle saygıyla selamlıyorum Zafer Bayramınızı en içten duygularla kutluyorum. Sevgili Bodrumlular biliyorsunuz bizim milletimizin tarihi şan ve şerefle dolu bir tarih. İşte o şan ve şerefle dolu zaferlerin biri de 30 Ağustos. Bugün gururluyuz. Bu güzel bayramı Bodrum'da gerçekten coşkuyla kutluyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Belki de Türkiye'de bu bayramı böyle coşkuyla kutlayan bizim gibi çok az yer var. Hepinizi kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah nice nice güzel günlerde böyle coşkulu bayramlarda birlikte olmak dileğiyle. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz gazilerimizi, şehitlerimizi rahmetle anıyorum, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da birlik ve beraberlik mesajları vererek şunları söyledi: "Bodrum yarımadasının değerli güzel insanları ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Anadolu'nun birçok yerinden gelen misafirlerimiz, bu güzel Zafer Bayramını coşkuyla kutluyorum. Bu bayram tam bağımsız Türkiye'nin bayramıdır, bu bayram birey olma bayramıdır, bu bayram 'İlk hedefiniz Akdeniz' diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Paşamızın ve silah arkadaşlarının bize armağan ettiği, coşkulu birlik beraberlik ve hoşgörü bayramıdır. Bu coşkuyla hepinizin, güzel ülkemin Zafer Bayramını kutluyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum, güzel insanlar, medeni insanlar."

Daha sonraya sahneye gelen müzik gurubu sevilen şarkı ve marşlarla Belediye Meydanı'nı dolduran binlerce vatandaşı coşturdu. - MUĞLA