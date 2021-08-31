30 Ağustos 2021 Tarihi İtibarıyla Emekliye Ayrılan İl Jandarma Komutanı Alb. Gönen Süslü Vali Mustafa Tutulmaz' a Veda Ziyaretinde Bulundu
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30 Ağustos 2021 Tarihi İtibarıyla Emekliye Ayrılan İl Jandarma Komutanı Alb. Gönen Süslü Vali Mustafa Tutulmaz' a Veda Ziyaretinde Bulundu

30 Ağustos 2021 Tarihi İtibarıyla Emekliye Ayrılan İl Jandarma Komutanı Alb. Gönen Süslü Vali Mustafa Tutulmaz' a Veda Ziyaretinde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

30 Ağustos 2021 Tarihi İtibarıyla Emekliye Ayrılan İl Jandarma Komutanı Alb. Gönen Süslü Vali Mustafa Tutulmaz' a Veda Ziyaretinde Bulundu30 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla emekliye ayrılan İl Jandarma Komutanı Alb. Gönen Süslü Vali Mustafa Tutulmaz'a veda ziyaretinde bulundu.

30 Ağustos 2021 Tarihi İtibarıyla Emekliye Ayrılan İl Jandarma Komutanı Alb. Gönen Süslü Vali Mustafa Tutulmaz' a Veda Ziyaretinde Bulundu30 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla emekliye ayrılan İl Jandarma Komutanı Alb. Gönen Süslü Vali Mustafa Tutulmaz'a veda ziyaretinde bulundu. Vali Tutulmaz İlimizde yaptığı başarılı hizmetlerden ötürü kendisine teşekkür etti, ailece sağlıklı, huzurlu, mutlu bir emeklilik yaşamı diledi.

Kaynak: Habermetre

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30 Ağustos 2021 Tarihi İtibarıyla Emekliye Ayrılan İl Jandarma Komutanı Alb. Gönen Süslü Vali Mustafa Tutulmaz' a Veda Ziyaretinde Bulundu - Haberler
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