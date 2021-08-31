30 Ağustos 2021 Haberleri
30 Ağustos 2021 Manşet Haberleri.
- Akşener'den İmamoğlu'na Fatih Sultan Mehmet övgüsü: İki kararlı lider ve İstanbul alındı
- Diego Rossi, Fenerbahçe'de! Uruguaylı yıldız, bugün 13.00'te İstanbul'da olacak
- Bir devrin sonu! ABD, Afganistan'dan tamamen çekildi
- Gülben Ergen'den imalı paylaşım! Düşmanlarına hançerli kıyafetiyle gönderme yaptı
- Steven Caulker'ın Gaziantep FK'ya imza atması an meselesi! Erol Bulut, İngiliz futbolcuyla görüşerek ikna etti
- 30 Ağustos Zaferi, Galata Kulesi'nde özel ışık gösterisiyle kutlandı
- Taliban, direnişçilerin son kalesi Pencşir'e operasyon başlattı! Çatışmalar yaşanıyor
- Sergen Hoca yabancı kuralı skandalını anlattı, stüdyo yıkıldı: Lanet olsun Necip'i sokalım
- Şehit babası devrilen traktörün altında kalarak can verdi! Kızının feryadı yürekleri dağladı
- CHP'li başkanın Erdoğan'ın mesajına sırtını dönmesi Meral Akşener'i kızdırdı: Yakışmadı
- Sergen Yalçın'dan canlı yayında çarpıcı itiraf: Ben hocalık yapmamışım
- Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın önünde az farkla favori
- Bakan Koca, 'Mavi' kategoriye geçen illeri plaka kodlarıyla paylaştı
- Milli futbolcu Ozan Kabak, Premier Lig ekibi Norwich City'e transfer oldu
- Avrupa Birliği, ABD ve 5 ülkeyi güvenli seyahat listesinden çıkardı
- Adana Demirspor'un yeni hocası Vincenzo Montella oldu! Murat Sancak bizzat anlaşmayı doğruladı
- Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 245 kişi vefat etti, 19 bin 557 yeni vaka tespit edildi
- Cani koca, 7 çocuk annesi eşini su dolu leğende boğarak öldürdü
- Türkiye'nin Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iade talebi kabul edildi
- Süper Lig'de sürpriz ayrılık! Alanyaspor'da Çağdaş Atan dönemi sona erdi
- Şile İlçe Milli Eğitim Müdürü saçı maviye boyalı öğrenciye Zafer Bayramı şiirini okutmadı iddiası
- 3 TIR ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti
- Odaya kilitlenen engelli genç kız 4. kattan çarşafla inmek isterken aşağıya düştü
- Galatasaray'dan Çaykur Rizespor'a çok sert cevap: Kimin kıvırdığı ortaya çıktı
- Aykut Kocaman'ın savunma futbolu, Caiçara'yı çıldırttı! Futbolcu yaptığı paylaşım sonrası kadro dışı kaldı
- Milyonluk aşiret düğünü! Geline kilolarca altın, damada 3,4 milyon TL para takıldı
- Daha önce Atatürk'ü anmadığı için eleştirilen Ali Erbaş, bu kez üstüne basa basa vurguladı
- Rıdvan Dilmen, Altay maçında harikalar yaratan Ferdi Kadıoğlu'nu yere göğe sığdıramadı: Hayran oldum
- Cumhurbaşkanı Erdoğan sıkı pazarlık yaptı, Ay Yıldız Projesi'nin açılış tarihi 3 ay öne çekildi
- Çıktığı tekne turunda tüpsüz dalış yapan Doğuş ölümden döndü
- Mine Tugay'ın bikinili pozları hayranlarını mest etti
- Umut Meraş, Beşiktaş'ta! Siyah-beyazlılar, milli futbolcu için 1.5 milyon euro bonservis ödedi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunduğu sırada CHP'li başkan sırtını döndü
- Türkiye'yi gurura boğdular! 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya rekoru kırdık
- Cübbeli Tebliğciler pavyona gidip mekan sahibine nasihatlerde bulundu
- Büyükşen cinayetinde azmettirici olarak tutuklanan Abdullah Başdemir'in ifadesi ortaya çıktı
- Günlerdir kayıp olan genci, arama çalışmalarına da katılan yakın arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı
- Ahmet Nur Çebi'nin çalınan lüks aracı oto sanayide bulundu! 3.5 milyon lira değerindeki otomobili 200 bin liraya satmışlar
- Oyuncu İrem Sak bikinili pozunu paylaştı, Cemal Can Canseven ve Reynmen'den yorum gecikmedi
- Son Dakika: Kabil Havalimanı'na bu sabah yapılan roketli saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi