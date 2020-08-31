30 Ağustos 2020 Haberleri
30 Ağustos 2020 Manşet Haberleri.
31.08.2020 00:15 | Son Güncelleme: 31.08.2020 00:15
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA canlı ders programını paylaştı
- Demet Özdemir dans ettiği görüntüleri paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
- Tartışan baba ve oğlu yarım saat arayla intihar etti
- Koronavirüse yakalanan Temel Kotil yoğun bakıma alındı
- Amca çocukları arasında çıkan kavgada silahlar çekildi: 2 ölü, 4 yaralı
- Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a 'Meis Adası'na askeri sevkiyat' tepkisi: Böyle bir provokasyona asla müsaade etmeyeceğiz
- Beştepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı için 300 İHA ile ışık gösterisi yapıldı
- Bayern Münih'in geçici antrenörü Flick, Jurgen Kloop'u geçerek yılın teknik direktörü oldu
- 'Memleket Hareketi' başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı
- Fenerbahçe'nin gündemindeki Zahavi için Maccabi Tel Aviv devreye girdi
- Ankara'da çıkan orman yangını tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamadı
- Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor
- Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı
- Bursaspor'un yeni başkanı Erkan Kamat oldu
- Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri
- Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
- Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
- Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
- Salgın sonrası ilk turist gemisi aylar sonra Kuşadası Limanı'na yanaştı
- Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 42 can kaybı, 1482 yeni vaka tespit edildi
- Uyuşturucu bağımlısı genç, tabancasını temizlerken canından oldu
- Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Valladolid'e transfer oldu
- Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi
- 3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanması ile metrelerce havaya yükseldi
- Leipzig, Trabzonsporlu Sörloth için bir kez daha harekete geçti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz resti: Ok yaydan fırlamıştır, düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz
- Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
- Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam tecavüzcü olur
- Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
- Son Dakika: 94. Gazi Koşusu'nu Call To Victory adlı safkan atıyla jokey Ahmet Çelik kazandı
- Aracına sıkışan kazazedeyi telefonla çekme yarışına giren vatandaşlar tepki çekti
- La Liga yönetimiden Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi'ye: 700 milyon euroyu ödemezsen gidemezsin
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum
- Bakan Selçuk'tan yeni ders yılı mesajı: Bütün okullarımızdan İstiklal Marşı'mız; ardından ders zilimizin sesi yükselecek
- Meis Adası karşısında teknelerle 30 Ağustos kutlaması yapıldı
- G.Saray, F.Bahçe'ye imza atması beklenen Giuliano için futbolcunun menajeriyle görüştü
- Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta Lille, deplasmanda Reims'i 1-0 yendi
- TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
- 16 yaşındaki genci, eşine laf attı diye av tüfeğiyle öldürdü