30 adet suç kaydı bulunan hırsızlık zanlısı tutuklandı - Haberler

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30 adet suç kaydı bulunan hırsızlık zanlısı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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30 adet suç kaydı bulunan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Erzincan'da 30 adet suç kaydı bulunan hırsızlık zanlısı yakalandı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da 30 adet suç kaydı bulunan hırsızlık zanlısı yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Erzincan kent merkezinde motosikletin çalınması üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli şahsı belirledi. Şüpheli U.P.'nin birçoğu hırsızlık suçundan olmak üzere toplam 30 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

Şahsın ikametine yönelik düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanarak çalıntı motosikletin bazı parçalarının sökülmüş halde motosiklete ait plaka ile birlikte ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, 3. Sayfa, Haberler

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