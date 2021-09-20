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30'a yakın yavru köpeği yol kenarına bırakıp kaçtılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
30'a yakın yavru köpeği yol kenarına bırakıp kaçtılar

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Konya Yolu üzerine bırakılan 30'a yakın yavru köpek tepkilere neden oldu.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Konya Yolu üzerine bırakılan 30'a yakın yavru köpek tepkilere neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Konya Yolu'nda yol kenarına 30'a yakın yavru köpek bırakıldı. 42 plakalı bir kamyonetin öğle saatlerinde yol kenarına gelerek araçta bulunan yavru köpekleri yol kenarına bıraktığı iddia edildi.

İşlek yolda kaderine terk edilen yavru köpekler araçların altında kalarak can verirken, hayvanseverler olaya tepki gösterdi. Araçların hızla seyir ettiği yolda köpeklerin yola çıkmasının kazalara da davetiye çıkardığını belirten vatandaşlar yetkilileri uyararak, "Bir an önce köpeklerin bu yoldan alınması gerekmekte. Bu yolda araçlar hızlı gidiyor. Yola çıkan köpekler araçların altında kalıyor. Sürücüler açısından da tehlikeli bir durum. Köpeklere çarpmamak için manevra yapıyorlar. Büyük bir kazaya meydan vermeden bir an önce gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz" dedi. - ANKARA

30'a yakın yavru köpeği yol kenarına bırakıp kaçtılar

30'a yakın yavru köpeği yol kenarına bırakıp kaçtılar

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