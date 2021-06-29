Aydın'da 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi faturayı kente kesti: Oğlum bile gitmek istiyor

Aydın'daki Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nden 30'a yakın profesör istifa etti. Hastanenin Başhekimi Prof. Serkan Öncü'nün profesörlerin istifalarına yönelik yaptığı açıklamada, "Bana bu şehirde şu oldu diyeceğiniz ne var Allah aşkına. Oğlum gelecek sene üniversite imtihanına girecek, bir an evvel lise bitsin de bu şehirden gideyim çabasında" ifadeleriyle kentin fiziki yapısı ve yerel yönetim hizmetlerini eleştirmesi kentte tepkiye yol açtı.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle getirdiği istifa ve emeklilik yasağının 1 Temmuz itibariyle kaldırılacağının açıklanmasıyla birlikte, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nden 30'a yakın profesör istifa dilekçesini verdi. Profesörler dışında hekim ve diğer sağlık çalışanlarından da çok sayıda istifa talebinin olduğu öğrenildi.

PROFESÖRÜN İFADELERİ KENTİ AYAĞA KALDIRDI

İstifaların nedeni konusunda farklı görüşler gündeme getirilirken, hastane Başhekimi Prof. Serkan Öncü'nün yerel bir gazeteye verdiği röportajda kullandığı cümleler kentte tepkiye neden oldu. Sözcü'nün haberine göre Öncü, istifa edenlerin modern, sosyal imkanları olan şehirlerde yaşamak istedikleri için istifa ettiklerini söyledi.

"BU ŞEHİRDE HİÇBİR ŞEY YOK"

Aydın'da diğer şehirlere göre hiçbir sosyal donatı alanı olmadığını, şehrin ve yönetenlerinin çocuklarının taleplerini karşılayamadığını söyleyen başhekim Öncü; "Bana bu şehirde şu oldu diyeceğiniz ne var Allah aşkına çıkıp biri söylesin. Oğlum gelecek sene üniversite imtihanına girecek, biran evvel lise bitsin de bu şehirden gideyim çabasında. Tabi benim oğlum gibi sosyal yaşamı gençlere hitap eden hiçbir şeyi olmayan bu şehirden gençlerin gitmeleri haklı tabi. 30 bilim adamının ADÜ'den gitmesi de normal değil mi" diyerek Aydın'ı yönetenlerin bunları görmesi gerektiğini kaydetti.

"SİYASET YAPACAKSANIZ KURUMUNUZDAN AYRILIN" ÇAĞRISI

CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, başhekimin ifadelerini dehşetle okuduğunu belirterek, başhekim Öncü'ye, "Kadronuzdan 30 akademisyen ayrıldıysa bunun sorumluluğunu Aydın şehrinde değil, kendinizde arayın, kurumunuzda arayın. Bu şehir; hem bugün yaşayan biz Aydınlılar, hem de kadim halklar için 'gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzüdür' haberiniz olsun! Aydın'ı kötülerken tekrar tekrar düşünün. Siyaset yapacaksanız, ayrılın kurumunuzdan, karşılıklı çatır çatır siyaset yapalım sizinle" ifadeleriyle yanıt verdi. Mersin, Aydın'ı bu kadar sevmeyen birinin, sağlık alanında Aydınlıya ne kadar gönülden hizmet üretebileceğini de sordu.

REKTÖR ALDEMİR: AYRILAN PROFESÖR SAYISI 30 DEĞİL

Hastaneden ayrılan profesör sayısının 30 olmadığını söyleyen ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman SelçukAldemir, "Salgın süreci bir yorgunluk yarattı. Emekliliği gelenler, özel hastanelere gitmek isteyenler oldu. Ancak sayı 30 değil. İstifalar üniversitemizde doku kaybı, kan kaybı yaşatacak kadar değil. Her yerde ne kadar varsa, bizde de o kadar var" dedi.