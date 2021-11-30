30.11.2021 Basın Duyurusu (Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması)

12 Aralık 2021 Pazar günü yapılacak olan 22021 - İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına (2021-İSG/2) katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için "Sınava Giriş Belgesi" ile 1 adet fotoğrafı yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi hususunda Sur İlçe Nüfus Müdürlüğü 12 Aralık 2021 Pazar günü 07: 00 - 10: 00 saatleri arasında açık tutulacaktır.

TCKK ilişkin değerli bedel tahsilatının Vergi Dairesi Müdürlüklerince, anlaşmalı bankalar ve https://ivd. gib. gov. tr üzerinden yapılmaması halinde değerli kağıt bedeli tahsilatı yapılmadan sınava katılacak adayların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusunun alınması sağlanarak Geçici Kimlik Belgesi düzenlenecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

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