30.11.2021 Basın Duyurusu (Mahalle İsim Değişikliği) - Haberler
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30.11.2021 Basın Duyurusu (Mahalle İsim Değişikliği)

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30.11.2021 Basın Duyurusu (Mahalle İsim Değişikliği)

30. 11. 2021 Basın Duyurusu (Mahalle İsim Değişikliği)İlimiz Çüngüş İlçesi Belediye Meclisinin 07. 09. 2021 tarihli ve 2021/27 sayılı "İlyas Mahallesi" isminin "Elyos Mahallesi" olarak değiştirilmesine dair Karar, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 9. maddesi gereğince Valilik Makamının 24. 11.

30. 11. 2021 Basın Duyurusu (Mahalle İsim Değişikliği)İlimiz Çüngüş İlçesi Belediye Meclisinin 07. 09. 2021 tarihli ve 2021/27 sayılı "İlyas Mahallesi" isminin "Elyos Mahallesi" olarak değiştirilmesine dair Karar, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 9. maddesi gereğince Valilik Makamının 24. 11. 2021 tarihli ve 26002 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. DİYARBAKIR VALİLİĞİ

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